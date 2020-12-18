長和出售歐洲發射塔資產議案獲股東通過

據了解，主席兼聯席董事總經理李澤鉅在該大會上表示，交易有助降低集團債務。就交易作出調整後，集團於今年6月30日的呈報債務淨額對總資本淨額比率，將由25.6%降至15.2%。

李氏指，由於交易涉及多個司法管轄區的不同規例，所以分階段完成交易是最有利的安排。被問到會否就本次交易派特別股息，他說公司會考慮將交易的部分所得款項，分配至股份購回計劃。

根據公司11月時的公告，公司向Cellnex出售於奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典和英國的發射塔資產。英國以外的交易均為全現金交收，涉資約62億歐元，其中意大利佔約33億歐元。

該公告亦提到，公司甚具信心達成各項交易之完成條件，預期總代價20%(即約20億歐元)能在今年「落袋」，因奧地利、丹麥及愛爾蘭部分可望今年內完成；其餘80%(即約80億歐元)則於明年收取，瑞典部分預期在明年3月底前完成，英國和意大利預期於明年12月底前完成。英、意交易之所以會較晚完成，原因之一是長和要召開本次股東特別大會議決，其餘4國則不用。

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