強制接種疫苗惹爭議　世界旅遊組織警告：恐對旅遊業致命一擊

新冠肺炎疫苗陸續面世，但關於強制接種疫苗才能旅行的爭論加劇。世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council，WTTC）表示，若強制接種疫苗才能旅行，將「殺死」旅遊行業！

外電報道，WTTC負責人Gloria Guevara指出，最先接種疫苗的包括年長者及弱勢群體，相比之下，他們是「最不會去旅遊的人」。此外，出遊前的病毒檢測規則很可能會加強。

據報澳洲航空(Qantas Airways)執行長Alan Joyce 11月發表言論，指乘客需要完成接種疫苗才能登機旅遊，引發市場爭議，惟目前為止，尚未有國家公開表示要求如此安排。

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年與明年航空公司的綜合虧損將達1,570億美元。Gloria Guevara表示，若加上旅遊業的損失，合計虧損將達到3.8萬億美元。

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