代理料中環新海濱商業地王地價逾611億元
2020年12月18日 15:54
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對於剛推出招標的中環新海濱商業地王，中原(工商舖)預期，該地皮每方呎樓面地價約3.8萬港元，地價逾611億元，連同建築成本及發展商融資成本，所涉及總投資額料逾720億元。
由於現時市況轉變，今次項目每方呎地價將較3年前恒基地產(00012)投得的美利道停車場地王，有約25%折讓。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次政府設特長半年招標期，預計明年經過首季調整，踏入第2季市道會見好轉，下半年市況會陸續復甦，預料6月截標時，整體商業氣氛及投資者信心會回升，屆時地皮做價亦有望較為理想。
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