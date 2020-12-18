擔心政府償債能力　千億外資流出印度債市

外媒報道，數據顯示，今年已有140億美元(約1,092億港元)外資因擔心印度政府逐步擴大的財政赤字，影響償還能力，加上印度國債收益率比印度盧比的通貨脹率還要低，而大舉撤離印度債市，流出規模創下新高。

9月初摩根大通債市指數拒絕將印度債市納入，主要原因是認為在資本管制、交易結算制度都有重大缺陷。印度國債除對外資購買仍有較嚴格限制，今年政府舉債規模破紀錄，而且收益率甚至跑輸通脹8率。

本財年度印度舉債13.1萬億盧比(約1.38萬億港元)，預算赤字相當於GDP的8%，是30多年來最大財政缺口；印度10年期國債孳息率只略高於6%，較該國通脹率低約1個百分點。

報道引述法國巴黎銀行新興市場固定收益主管Jean-Charles Sambor指，由於赤字惡化，印度政府借貸需求維持大幅增長，而為解決燃眉之急，印度政府需要為逐步開放債市建立明確框架。

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