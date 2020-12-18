歐股早市上揚 Vivendi升2%後回落
2020年12月18日 16:02
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英國11月零售數據終止連續6個月以來的向好勢頭，惟歐股早市仍上揚，英股升0.49%；德股升0.11%；法股升0.07%。
Rayban母公司EssilorLuxottica表示，受惠於下半年業務復甦，集團將宣布中期息，股價升近1%。
英國電訊(BT)的網絡部門Openreach承諾明年將增加5,300個新職位，以加速寬頻業務升級。英國電信股價一度跌近2%。
法國媒體集團維旺迪(Vivendi)宣布再將其於環球音樂的1成股權出售給騰訊控股(00700)為首財團，Vivendi股價升逾2%後回順。
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