第四波疫情爆發　港二手樓價指數按周回落0.68%

二手樓價回落，中原城市領先指數CCL報176.54點，按周跌0.68%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.80點，按周跌0.89%。CCL(中小型單位)報177.36點，按周跌0.83%。近9周計，三大整體指數齊升齊跌各4次，走勢反覆爭持，波幅忽大忽小，未有向上或向下的信號。近9周，CCL累升0.40%，CCL Mass累升0.30%，CCL(中小型單位)累升0.40%。

CCL(大型單位)報172.26點，按周升0.17%，連升2周共0.49%。近7周豪宅樓價明顯回穩，等待突破上升。

分區方面，新界兩區樓價跌幅明顯。新界西CCL_Mass最新報161.26點，創34周新低，按周跌2.71%，跌幅為9周以來最大。新界東CCL_Mass報189.27點，按周跌1.79%，跌幅為5周以來最大。

港九兩區樓價走勢平穩。港島CCL_Mass報186.65點，按周升0.75%，連升2周共2.72%。九龍CCL_Mass報175.44點，按周跌0.50%，終止2周連升。市區樓價一升一跌，幅度相對溫和。

12月11日政府宣布首批新型肺炎疫苗即將供港，12月17日美國聯儲局維持利率不變，12月18日山頂文輝道豪宅地王截標，對本港樓價的影響將於2021年1月上旬的CCL才開始反映。

今天(2020年12月18日)公布的指數，根據2020年12月7日至12月13日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2020年11月23日至11月29日簽臨時買賣合約，是第四波疫情爆發後首周及中秋節長假計第9周的市況。

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