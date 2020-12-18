【財經直播】邊啲股份會「執尾彩」？
2020年12月18日 16:15
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港股連升兩日後腳軟，周五(18日)輕微低開27點後，愈跌愈多，收市報26498點，跌179點，全星期則跌7點；ATMX全線受壓，港股下周得4日市，有咩焦點？邊啲股份值得留意？
內地三大電訊商傳部署5G消息規模化，中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)逆市做好，升勢會否曇花一現？趁高沽貨，抑或博板塊重生？至於國際油、金價做好，帶挈金、油股亦有得升，年尾有望攞尾彩？另外內地動力煤期貨今日升停，一眾煤炭股表現出眾，於進入煤炭銷售旺季，板塊繼續吼得過？
美國小型家電經銷商Vesync(02148)首掛報捷，較招股價5.52元抽升近6成，收報8.8元，值唔值得追入？
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