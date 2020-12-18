龍光集團斥資3.82億人幣　投得昆明一幅地

該地位於巫家壩片區位於主城區的空港經濟區呈貢新區的三角中心地帶，亦是是昆明城市發展向南轉移具潛力的黃金區域。同時鄰近地鐵站，具交通優勢。

該公司指，集團堅持聚焦「深耕」戰略及全國布局，包括粵港澳大灣區、長三角核心都市圈及西南、中部城市群等中國最具價值的核心區域。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020