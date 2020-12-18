騰訊有份！明略科技完成2億美元融資

是次輪融資後，明略科技將以産品化戰略爲核心，在技術、市場方面加大投入，同時與投資人加強拓展國際市場及新基建的産業數碼化機會，如俄羅斯及東南亞市場，目前已爲新加坡地鐵提供基於大數據整合、分析的智能維修保養服務。

該公司亦與騰訊、中信證券投資、東方明珠傳媒産業基金等投資者，建立産業生態戰略，在數碼城市、智能工業、智能營銷、金融行業數碼化轉型、新媒體等領域開展深入的合作。同時會繼續推進在大灣區的發展。

目前已為包括消費日用品公司寶潔、中國連鎖餐飲集團百勝中國、北京上海等城市地鐵、建設銀行、中國人壽、平安銀行、多個城市大數據局、國網某電力公司等約2,000位客戶，提供基於數據智能賦能産業轉型升級的服務。

華興資本投資銀行事業部負責人王力行表示，在新基建的推動下，産業數碼化轉型加快。明略科技具高水平的研發技術，加上其一站式企業級人工智能産品與服務平台，商業化進程領先同行。

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