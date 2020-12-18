萊坊：中環海濱商業地未必一定價高者得

萊坊執行董事林浩文表示，中環海濱商業地採用雙信封形式招標，所以未必一定是價高者得。而在這招標形式下，估計地價約370億至400億港元，樓面呎價約2.3萬至2.5萬元，比1月時估算低約20%。長期租金回報率料約3至4%，資金回收期約25至30年。

他又認為，這招標形式是可行的，但設計及技術標書需要公開透明，政府最好解釋中標的項目規劃及發展內容及中標原因，以釋除市場疑慮。

此外，林氏亦估計地皮只有3至5個發展商或財團入標，除本地大型發展商外，大型中資都會積極參與，部分會以合組財團形式入標，或中標後引入策略性投資者。雖然現時不是出售大型商業地皮的好時機，但以庫房收益及中區長遠發展，亦理解政府做法。如成功出售，可增加市場信心。估計以「雙信封」形式招標的「流標機會較低」。

而政府賣地收益方面，因中環海濱商業地於2021年6月截標，所以收益不會落在今個財政年度。估計2020至2021年財政年度政府賣地收益只有約500億元，按年大跌約50至60%。如有流標情況，收益會更少。

仲量聯行估價諮詢部資深董事周若瑜表示，中環海濱商業地皮位處香港的核心位置，又坐擁維港景觀， 對發展商具有相當吸引力。然而，香港寫字樓及零售市場仍受到疫情影響，並處於下行周期，發展商出價必然會較保守。此外，地皮發展要分期並且時間長，政府公布招標結果日期與截標時間亦相差5個月，發展商需考慮更多風險因素，並反映在入標價上。

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