【市後重點睇】道指期貨跌77點

●美匯指數報89.97；港匯見7.7532；離岸人民幣(CNH)報6.522；美元兌日圓報103.56；歐元企1.2262；英鎊報1.3540。金價跌至每安士1,882美元。布油報51.43美元。道指期貨報30,125點，跌77點。

-長和出售歐洲發射塔資產議案獲股東通過

-比亞迪股份將在日本發售大型純電動巴士。

●新股專輯

-內地小家電經銷商Vesync曾炒高近90%，收市報8.8元，仍較招股價漲59%。

-未有盈利的生物科技股的加科思藥業一手中籤率15%，每股定價14元，下周一主板掛牌。

-富瑞：滬深300明年有望挑戰6000點大關。

-日央行續維持基準利率負0.1厘不變，符預期。

●強制接種疫苗惹爭議，世界旅遊組織警告：恐對旅遊業致命一擊。

●全球經貿戰：

-分析指拜登不放棄制裁手段，且將更精準出擊。

-分析：美股兩周內可再升5%，明年上半年進行調整。

-消息指美國擬再新增80家中企入商務部制裁名單。

●全球晶片嚴重缺貨，供貨商產能近滿負荷壓力爆燈。

●中國經濟

-人行擬逆流放鷹，分析料或旨在吸引國際資本流入。

●投行預測：明年iPhone出貨量或高達2.5億部。

●螞蟻因應監管要求將部份網上金融產品下架。

●人民幣速遞：中間價回升至6.5315；兌每百港元報83.96元。

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