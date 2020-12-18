【市後重點睇】道指期貨跌77點
2020年12月18日 16:35
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●美匯指數報89.97；港匯見7.7532；離岸人民幣(CNH)報6.522；美元兌日圓報103.56；歐元企1.2262；英鎊報1.3540。金價跌至每安士1,882美元。布油報51.43美元。道指期貨報30,125點，跌77點。
●恒生指數收報26498點，跌179點或0.67%。https://bit.ly/3h5hjNh
-長和出售歐洲發射塔資產議案獲股東通過
-比亞迪股份將在日本發售大型純電動巴士。
-俄鋁指彭博報道指控沒有事實依據，且屬虛假。https://bit.ly/3nqi06d
●新股專輯
-內地小家電經銷商Vesync曾炒高近90%，收市報8.8元，仍較招股價漲59%。
-未有盈利的生物科技股的加科思藥業一手中籤率15%，每股定價14元，下周一主板掛牌。
●A股快報：滬綜指失守3400點關，煤電股受捧。https://bit.ly/2Kyyj2q
-富瑞：滬深300明年有望挑戰6000點大關。
●亞洲股市：日澳股向下走，韓股窄幅上落。https://bit.ly/3r6PKYz
-日央行續維持基準利率負0.1厘不變，符預期。
●強制接種疫苗惹爭議，世界旅遊組織警告：恐對旅遊業致命一擊。
●全球經貿戰：
-分析指拜登不放棄制裁手段，且將更精準出擊。
-美國新能源過度依賴中國，爭霸贏面大減？https://bit.ly/3rfB6yr
-分析：美股兩周內可再升5%，明年上半年進行調整。
-消息指美國擬再新增80家中企入商務部制裁名單。
●美元恐斷崖式暴瀉？亞洲貨幣升值，央行無力招架...https://bit.ly/3msT4cP
●停不了！比特幣曾升穿2.3萬美元大關，高位徘徊。https://bit.ly/3nIECzb
●出師不利？傳中歐投資協議原則上達共識，拜登如何「聯歐制中」？https://bit.ly/3amI2DO
●全球晶片嚴重缺貨，供貨商產能近滿負荷壓力爆燈。
●中國經濟
-人行擬逆流放鷹，分析料或旨在吸引國際資本流入。
-學者：中國失業率實際或達20%，失業人口逾1億...https://bit.ly/3mzcxsu
●投行預測：明年iPhone出貨量或高達2.5億部。
●螞蟻因應監管要求將部份網上金融產品下架。
●人民幣速遞：中間價回升至6.5315；兌每百港元報83.96元。
●山頂文輝道豪宅地截標：至少錄7份標書，長實等競逐。https://bit.ly/2LOgltl
●中環海濱地王周五(18日)起招標，仍堅持非價高者得惹爭議。https://bit.ly/3r7UOvJ
●【股民熱話】2020年10大升幅藍籌全面睇！邊隻可望「冧莊」？https://bit.ly/37vCa9k
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