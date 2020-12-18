金管局就「香港增長組合」作市場調查　覓合作夥伴

香港金融管理局宣布，今日(18日)起就作為政府「未來基金」一部分的「香港增長組合」進行市場調查，本地及境外私募基金公司可於明年1月22日前參與。

財政司司長在2020至2021年度《財政預算案》中宣布，在「未來基金」撥出部分款項，成立名為「香港增長組合」的投資組合，作策略性投資於「與香港有關連的項目」。金管局會為「香港增長組合」提供所需的行政支援。

作為「香港增長組合」的行政支援機構，金管局欲透過此項市場調查了解有興趣成為「香港增長組合」普通合夥人的私募基金公司的狀況。

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