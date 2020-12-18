香港儲值支付工具帳戶總數僅按季增長0.1%

香港金融管理局公布，今年第3季底，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6,397萬個，按季上升0.1%，按年則上升2.3%。儲值支付工具總交易量約為13億宗，按季下跌0.8%，按年則下跌20.8%。

總交易金額為563億港元，按季上升1.4%，按年增加9.9%。總交易金額中，227億元為銷售點消費支付；237億元為網上消費支付；99億元為個人對個人轉帳。儲值金額及工具按金總額為134億元，較上一季上升5.4%，按年上升20.1%。

儲值支付工具統計包括18家儲值支付工具持牌人所發行的儲值支付工具計劃。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020