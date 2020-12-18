【英Sir教室 x 中環剝花生】2021年投資攻略

距離2021年尚餘不足兩星期，新冠肺炎疫情依舊肆虐，環球金融市場不明朗因素一籮籮，美國候任總統拜登下月上任，美中關係會點發展？而獲提名擔任美國財長的美聯儲前主席耶倫，會否沿用鴿派作風處理財政政策？投資者於新一年應該如何部署？股、金、匯市場有咩焦點？

過去一年可以說是新經濟股元年，舊經濟股份年尾才蠢蠢欲動收復失地，明年能否成功「翻盤」？投資者是否應沿用炒股策略？

今集《中環剝花生》搵嚟豐盛金融資產管理董事黃國英及花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖，齊齊醒你2021年資產配置策略。

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