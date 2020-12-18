Vivendi向騰訊財團額外出售10%環球音樂股權

維旺迪在公告稱，協議對UMG的企業估值為300億歐元(約2,848億港元)，意味該批股份售價為30億歐元，交易預計於明年上半年完成。

去年12月，維旺迪將UMG的10%股份以相同的估值額，出售予騰訊牽頭的集團。該公司亦表示，正計劃再出售UMG的少部分股份，並計劃最遲於2022年上市。

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