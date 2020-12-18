講股半分鐘：留意電動兩輪車生產商雅迪控股

他表示，公司去年只是賣出逾400多萬輛車，而今年截至12月賣出逾千萬部車，預計受新國標的要求影響，每年換車需求料有至少有逾千萬部，加上大規模生產下可提升其利潤，而且公司計劃於全國鋪設無線充電網絡，相信可增強品牌影響力。

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