講股半分鐘：留意電動兩輪車生產商雅迪控股
2020年12月18日 17:37
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中國通海證券投資部副總裁潘彥銘Thomas
今集《講股半分鐘》由中國通海證券投資部副總裁潘彥銘Thomas為大家講股。他表示，新能源概念股近大半年相當熱炒，當中，內地最大電動兩輪車生產商雅迪控股(01585)年內亦錄得可觀升幅。他預料在政策影響下，公司未來數年盈利仍有一定增長，投資者不妨留意此股份。
他表示，公司去年只是賣出逾400多萬輛車，而今年截至12月賣出逾千萬部車，預計受新國標的要求影響，每年換車需求料有至少有逾千萬部，加上大規模生產下可提升其利潤，而且公司計劃於全國鋪設無線充電網絡，相信可增強品牌影響力。
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