證監會就集資退休基金守則修訂展開3個月諮詢

香港證監會建議修訂《集資退休基金守則》，將加強證監會就該等基金的運作所作出的規定，以及明確地闡述包括產品提供者、受託人、管理公司及保險公司等主要經營者的責任，並展開為期三個月的諮詢，至明年3月19日止。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，鑑於香港的僱主及僱員廣泛地參與投資於集資退休基金的職業退休計劃，因此加強這方面的投資者保障尤其重要。建議的改動將有助確保本會的監管制度與時並進和符合其設立的目的。

集資退休基金是證監會認可的集體投資計劃，經由銀行、受託人、資產管理公司及保險公司發售，讓一眾職業退休計劃(由僱主為僱員設立的自願儲蓄計劃)能夠投資於相關投資組合。截至2020年9月30日，共有 2,962 個職業退休計劃及逾7.48萬名成員參與，並投資33隻集資退休基金及409個投資組合，涉及管理資產總值達到730億元。

雖然集資退休基金並非直接售予散戶投資者，但由於香港僱主及僱員廣泛參與，故有需要施加適當的投資者保障措施。有關建議將引入關於基金運作的規定，包括估值及定價、交易、匯報、錯誤定價、暫停及延遲交易，以及與關連人士的交易。

同時建議，其投資組合只可採納一種結構，包括投資於證監會認可基金的基金、現金管理投資組合、保證基金，或直接投資基金。參考單位信託及投資相連壽險計劃的規定，藉以加強對每類投資組合，包括強制須就所有直接投資基金(包括根據保險安排發售的基金)委任獲證監會發牌或註冊的管理公司。

另外建議，在《集資退休基金守則》中增設一個新章節，清楚列明保險公司就以保單形式設立的集資退休基金及投資組合所須履行的責任，以令現行所載關乎履行「類似」職能的規定更加健全。

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