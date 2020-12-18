新盤動向：富豪‧山峯低層大宅2750萬沽 呎價逾1.7萬
2020年12月18日 17:38
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富豪‧山峯
新界東現樓豪宅新盤於年底前續錄承接。據一手銷售資訊網資料，百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪‧山峯，剛售出第8座1樓A單位，實用面積1,616方呎，成交價2,750萬港元，呎價17,017元，買家選用720天成交期入市，可享提前入住優惠。
該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於12月連錄成交，證明買家長遠看好香港樓市。該盤於年初至今合共套現接近16億元，銷情理想，希望明年保持理想銷售成績。
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