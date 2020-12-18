李嘉誠及李澤鉅增持長實 斥資逾2903萬元
2020年12月18日 17:40
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資2,903.44萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於12月14、15、16及17日，以平均價42.9529元、42.25元、41.7933元及41.1937元購入長江實業共69萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.85%增至35.86%；李澤鉅由35.91%增至35.93%。
另外，中國恒大(03333)向聯交所披露，於12月15至18日總共個交易日斥資逾2.95億元，在場內增持1,033.1萬股恒大汽車(00708)，平均每股購入價由27.6894至29.2982元。公司於恒大汽車的好倉由74.51%增至74.63%。
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