銀債認購總額達432億元　「老友記」最多可獲14手

第5批銀色債券(Silver Bond)分配結果出爐！港府公布，銀債申請人數達13.52萬人，認購總額達432億元，最終發行額由100億元提高至150億元，「老友記」最多可獲14手。

全部有效申請均可獲配發債券，為數5.66萬份認購13手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的7.86萬份申請(即認購13手以上者)，均將先獲發13手債券，並進行抽籤，其中4.57份申請將獲配發多一手債券。

銀色債券將於12月22日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波指，本批銀債獲長者踴躍認購，顯示銀債的發行確能為長者提供一個穩定可靠的退休資本投資選擇，同時進一步促進本地零售債券市場的發展。

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