官方點名騰訊旗下微信　推送廣告涉嫌虛假宣傳

其中，上海消保委項目組重點研究了擁有大量用戶的微信App。該委指出，微信App存在廣告不能一鍵關閉、個性化廣告推薦關閉流程設置繁瑣、推送廣告涉嫌虛假宣傳、還利用技術手段限制消費者永久關閉個性化廣告推薦的權利，消費者僅能進行為期6個月的關閉，且仍舊會看到廣告。

該委的法律部團隊通過對App廣告內容檢索和分析，發現不少廣告內容存在問題。如微信在朋友圈推送的廣告中就存在涉嫌虛假宣傳、隱匿廣告(銷售)主體等諸多問題。正如騰訊廣告所說的「嚴守廣告及廣告主的合規性，是守護消費安全的重要防線」，該委希望App廣告發布者能言行一致，恪盡職守，保護消費者合法權益。

此外，微信App關於個性化服務設置條款還標明「個性化廣告推薦技術不會使用用戶聊天內容」，惟有用戶質疑，這是否意味着用戶在微信里除了「聊天」之外的內容都可能被微信收集和使用？

消保委專家示範如何關掉微信個性化廣告，在經過3分鐘長達7個步驟后，終於可以關掉個性化廣告半年了。專家當時感嘆：「全上海能夠做到的人極少數」。內媒指，具體程序如下：

1. 打開微信，點擊【我】-【設置】-【關於微信】

2. 點擊下方藍色字【隱私保護指引】；

3. 進入後下滑至第4大項，點擊藍色字體【關於廣告】

4. 進入【關於廣告】後，點擊頁面第2項第1行的藍色字【管理】，隨後即可進入騰訊廣告個性化管理

5. 點擊右上方進行登錄

6. 登錄後滑動頁面至【個性化服務設置】

7. 將【個性化推荐廣告】設為關閉

不過，內媒指，微信朋友圈廣告只能1次關閉6個月，時間到了需要重新關閉。在關閉該項服務期間，用戶仍可能收到普遍投放的廣告，差在不會通過你的瀏覽記錄來針對性推薦。

最新，騰訊廣告方面回應媒體稱：「感謝廣大用戶對騰訊以及APP廣告行業提出的問題與建議。我們一直堅守用戶的隱私安全，嚴格遵守法律、法規的相關規定，同時十分重視各方的反饋和意見，我們會持續優化產品體驗，同時不斷強化廣告審核與巡查，規範廣告主行為，為大家提供更優質的產品與服務」。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020