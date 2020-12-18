新股「無紙化」明年7月5日起實施

聯交所共收到146份來自廣泛界別的非重複回應意見，回應人士均屬香港市場所有持份者的代表。聯交所經審慎考慮回應人士的意見後，基於《諮詢文件》所載以及回應人士所提出的理由，決定稍作修改後採納《諮詢文件》的所有建議，修改內容見《諮詢總結》。

自生效後，所有新股的上市文件，包括招股書，僅以電子形式刊發，亦只可透過電子渠道認購新股。現時須展示實體版本的若干文件，將改為網上刊發，而上市公司須就必須公布的交易及關連交易展示的文件種類將會減少。

香港交易所上市主管陳翊庭相信，這次的《上市規則》修訂可提高上市流程的效率、節省發行人的時間和成本，並將用紙減至最低。是次修訂亦可令投資者更容易查閱相關文件，尤其方便中國內地及國際投資者。

陳翊庭又說，理解部分投資者可能較喜歡使用文件和申請表格印刷本，這些投資者可從電子登載系統把文件打印出來，也可以指示經紀或託管人代其提出電子申請。

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