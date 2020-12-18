中煙香港發盈警
2020年12月18日 18:06
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中煙香港(06055)公布，公司截至2020年12月31日止年度的淨利潤預期將錄得較2019年同年度減少介乎65%至75%，預期淨利潤減少乃主要歸因於：受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情對全球供應鏈及集裝箱運輸能力的影響，巴西及其他地區的煙葉產品裝運延遲，導致公司於年度煙葉類產品進口業務的利潤大幅減少；及受疫情影響，中國及相關地區出入境人數大幅減少，導致上述區域的免稅捲煙銷量大幅下降，從而令公司於年度捲煙出口業務的利潤大幅減少。
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