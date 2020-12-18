康怡花園複式戶逾2100萬沽　料創屋苑新高價

藍籌屋苑特色戶有捧場客，鰂魚涌康怡花園A座一個高層複式單位，實用面積1,104方呎，套三房連工人房間隔，望海景，有裝修，原先由老牌發展商或有關人士持有，已購入多年。於二手市場曾開價2,380萬元放售，早於8月期間已降價至2,280萬元。市場消息透露，上址早前以買賣公司形式轉手，市傳售價逾2,100萬元，做價料創屋苑新指標，呎價逾1.9萬元。據了解，新買家已將上址即時放租，月租叫價約4.5萬元。

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