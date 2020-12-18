啟德MONACO因應疫情發展籌備開盤時間

各大發展商積極籌備新一輪開盤大計。會德豐地產旗下啟德新盤MONACO，早前已獲批預售樓花同意書，樓書及示範單位等正在準備中，惟集團正密切留意新冠肺炎疫情的最新發展，將因應情況考慮推出時間。項目提供399個單位，間隔由開放式至3房不等，實用面積約280至760方呎。

為了讓有興趣人士及地產代理等，對該區及項目作出更深入了解，公司特別夥拍美聯開設樓盤專門店。

美聯住宅部營運總監張子存指出，市區新盤向來需求大，綜合一手銷售資訊網資料，過去數年啟德區內私樓新盤合共提供6,142伙，迄今暫已售出約5,433伙，售出率高達約88%，反映區內一手購買力強勁。

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