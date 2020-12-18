克魯格曼警告：共和黨只因1月5日選舉撐救市　之後再玩嘢

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文表示，美國國會似乎不久就會通過新一輪經濟紓困案，此刻辯論中的法案內容有嚴重瑕疵，但有總比沒有好，可以在新冠疫苗普遍施打前的過渡期協助財困民眾渡過難關，只是相關辯論凸顯的問題令人憂心。

他指出，以參議院多數黨領袖麥康奈爾為首的共和黨人士，此刻之所以願意協商出一套紓困協議，說穿了只是在政治壓力下不得不做，因若不向受苦民眾伸出援手，將不利於1月5日喬治亞州兩席參議員決選選情，那將危及共和黨的參院控制地位。

不過，即使是民主黨議員，也有人搞不清楚這套經濟紓困案所為何來。克魯格曼指出，此時推紓困方案，主要是在疫情期間向個人和家庭拋出財務救生圈。那麼，這筆救助金該發給誰？民主黨籍參議員桑德斯(Bernie Sanders)與曼希(Joe Manchin)近日激辯這個問題。桑德斯主張普遍發給大多數人，曼希則認為提高失業救濟金額更重要。

在這點上，克魯格曼贊成曼希的主張，畢竟疫情造成的經濟痛苦分布極為不均：一小部分勞動力遭重創，能保住工作者則日子過得還不錯。因此，如果紓困金額受限，當然以救援失業者為重，而不是把紓困支票也發給「飯碗」還牢固的人。支持普遍派錢(像是今年春天對每人發放1,200美元支票)最可信的論點，是基於政治考量——讓疫情期間無喪失工作的人，因為也領得到這筆錢，而願意支持對失業者紓困。

話說回來，為何要對紓困金額設限？報道盛傳新紓困案規模在9,000億美元，為甚麼？克魯格曼說，這是因為共和黨人堅持不得超過1萬億美元，彷彿「破萬億」是駭人的數目，但這1萬億美元上限毫無道理，緊急紓困金額應取決於需要援助的金額，而不是數字看來嚇不嚇人。

政府是否負擔得起，就現在來說，根本不是個問題。美國在2020會計年度舉債超過3萬億美元，投資者樂意借錢給政府，即使利率非常低。事實上，美國國債實質利率(扣除通脹後的利率)近來一直是負值，意思是就算進一步舉債，也不至於給將來增添重大的債負。

擔心赤字的經濟學家通常也同意，在國家遭遇緊急狀況時，赤字金額龐大是適宜的。試問「如果造成約千萬名勞工失業的疫情不是緊急狀況，甚麼才是？」當然，共和黨的政治算計昭然若揭：此刻顧及喬治亞州參議員決選攸關參院掌控權，所以還願意勉強吐出一些錢來紓困。一旦1月選舉落幕，美國候任總統拜登宣誓就職之後呢？克魯格曼料定共和黨又會準備煽起預算赤字恐懼，作為封殺拜登各項提案的藉口。

共和黨在特朗普主政下欣然通過1.9萬億美元減稅案，主要為企業和富人減輕稅負，卻無視赤字暴增；待民主黨籍總統當家，卻又搖身變成「反赤字鷹派」，箇中虛偽自不待言。但當前更嚴重的是，以「財政謹慎」為名義推出一套規模不足的紓困案，而現在協商的版本據說只提供10周的加碼版失業救助，這有如搭建一座橫跨深淵的橋樑，卻建到1/4就作罷，可能讓數百萬計的美國人無謂掉落痛苦深淵。

克魯格曼預期，一旦民眾普遍接種疫苗，美國經濟可望迅速復甦，但這還需要數月時間，重返充分就業需時更久。即使達成短期經濟復甦，政府擴大支出也不應就此停下腳步，仍需大舉投資於基礎建設、兒童照護、乾淨能源等。不能只因共和黨宣稱擔心債務問題就不作為，不該害怕戳穿其謊言。

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