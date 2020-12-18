貝萊德：全球低息下 「派息股」將再獲青睞

全球最大資產管理公司貝萊德表示，在環球低利率環境下，派息股將再度受投資者青睞。

該公司投資官Tony DeSpirito表示，在幾家公司於今年早些時候削減或暫停了派息，可能嚇跑了一些投資者後，市場對於股息支付的預期已經趨於穩定。在全球利率將在更長時間內維持較低水平之際，這對高股息公司來說是個好消息。

他指出，將有更多投資者認為，重新持有派息股不僅安全，而且也有優勢。在較長一段時間內，企業股息的收益可能高於債券。

雖然貝萊德沒有透露明年的首選股票，但截至11月30日，該公司將花旗集團、Verizon和美國銀行列為貝萊德股票股息基金的主要持股。

另外，投資銀行瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele在一份報告中也指出，派息股是增加投資組合收益的方法之一。

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