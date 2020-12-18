全球經貿戰：中國對美製EPDM橡膠　徵收逾200%反傾銷稅

中國商務部周五(18日)公布，自12月20日起對原產自美國、南韓與歐盟的三元乙丙(EPDM)橡膠徵收反傾銷稅，其中對美國廠商徵收的反傾銷稅率超過200%，遠高於對南韓與歐盟徵收的稅率。

公告顯示，中國對陶氏化學、埃克森美孚等5家美國公司加徵稅率為214.9%到222%不等；對南韓企業徵收稅率在12.5%到24.5%之間；歐盟公司則是14.7%到31.7%。根據公告，EPDM橡膠可用於建築、電線電纜、汽車工業、交通等領域。

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