高盛：黃金與比特幣可共存　避險資產地位不會受威脅

全球最大數碼貨幣近期的大幅上漲削弱人們對黃金的需求，不過高盛集團認為，黃金和比特幣可以共存，然而黃金作為最受歡迎的避險資產的地位不會受到威脅。

比特幣周三首次突破2萬美元大關，之後進一步上漲，於周四突破2.3萬美元。比特幣的崛起引發了關於這個新貴是否會削弱黃金地位的辯論。摩根大通就認為，數碼貨幣在主流金融中的崛起將以黃金的衰落為代價。

高盛則認為，機構和富有的投資者由於「透明度問題」而避開數碼貨幣，而投機性零售投資導致比特幣成為一種過度風險資產。該行強調，沒有看到比特幣上漲侵蝕黃金牛市的證據。

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