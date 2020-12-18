今年中資赴美IPO融資額達912億元 創6年新高
2020年12月18日 19:14
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外國傳媒報道，儘管中美緊張未見緩和趨勢，但今年中資企業赴美上市(IPO)的融資金額仍高達117億美元(約912億港元)，創6年最高。
Renaissance Capital數據顯示，今年赴美IPO的主要中資企業包括中國平安(02318)旗下的陸金所，以及網上房地產平台貝殼找房，兩家公司均躋身今年美國十大公開發行股票。
此外，京東(09618)旗下的達達集團、電動車新創小鵬汽車、理想汽車，以及中國最大的同志交友軟件藍城兄弟(BlueCity)，今年也在紐交所掛牌。
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