盧布勁貶引發高通脹！俄羅斯糧價上揚　央行難減息

俄羅斯央行公布，連續第3次議息會議維持利率不變，因通脹在央行目標位上方持續攀升。央行將關鍵利率維持在4.25厘，為有紀錄以來最低，今年早些時候央行累計降息了2厘。

上述決定符合市場預期，因俄羅斯通脹連續第2個月高於央行目標4%。

俄羅斯央行對今年通脹估計為4.5%，超出原訂目標4%，部分原因是盧布今年暴跌15%，單是11月以來的跌幅便高達7.7%，使通脹拉高。

值得留意的是，俄羅斯食品價格不斷上漲現在已升級為「政治問題」，總統普京上周下令政府採取緊急措施，對小麥出口徵稅，並對其他一些主要食品進行價格管制。

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