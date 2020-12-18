糧食危機！法興大淡友：糧價恐創10年來最大升幅

外國傳媒報道，近期大宗商品普遍上漲，與此同時，糧食價格升勢也在持續，這也引來攸關民生的重大難題──該擔心糧價飛漲了嗎？

目前已明顯見到兩派觀點，一派以高盛為代表，相信糧價上漲的衝擊有限，但法興著名大淡友、經常警告美股會大冧的Albert Edwards卻認為，糧價飆升絕非小事，未來還會續漲，並引發更多、更嚴重的問題。

高盛本周發布報告指出，近幾個月來主要新興市場的通脹一直在上升，驅動力之一來自於食品通脹，特別是穀物、油及大豆等關鍵農產品的價格均急劇上揚。儘管如此，高盛認為，食品通脹更典型地是由本地而非全球因素驅動的。更重要的是，今年多數新興市場的食品通脹仍偏下降趨勢，而過去10年以來，食品的波動幅度通常比以前小得多，當前的漲勢較2006至2012年間，也沒有那麼嚴重。

簡而言之，高盛並不十分在意食品通脹激增風險，特別在新興市場，有其他因素正壓制通脹，除非農產品價格上漲進一步持續擴大，才可能對大多數新興國家的通脹及貨幣政策，造成重大而持續的影響。

不過，10年前，高盛同樣曾對食品價格飆升不屑一顧，但這背景卻在2011年初的「阿拉伯之春」達到頂峰，當時抗爭的導火線就是出自水果商人與警察間的衝突。

針對現狀，Edwards顯然擔心得多。他認為2010至2011年食品價格泡沫，與當時美國聯儲局第二輪量化寬鬆(QE)不無關聯。特別在貧富分化持續加劇的環境中，一旦糧價大漲，會帶來更嚴重的後果。

他指出，2011年「阿拉伯之春」常被解釋為其他原因驅動，但糧食價格飆升才是最原始的導火線。而如今各國央行瘋狂注入流動性，除了帶來大宗商品暴漲之外，也該擔心糧價的揚升。來自聯合國糧農組織(FAO)糧食價格指數，包含穀物、油料、乳製品、肉類和糖的價格，已連續6個月上漲，並站上6年新高，尤其穀物的按年漲幅達20%，這是自2011年年中之後的最高年度漲幅。

他強調，食品價格上漲對一些新興市場國家的影響往往更大──首先其食品主要靠進口，而新興國家家庭在食品上的支出比例更大，代表衝擊也更嚴重。他擔心，糧食的通脹可能才剛剛開始，周期性資產的復甦，再加上極度寬鬆的全球貨幣環境，可能造成糧食價格創下十年來最高。

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