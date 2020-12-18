正式官宣！中芯被美國商務部列入實體清單

商務部長羅斯較早前向美媒表示，實體清單乃防止中芯等中國企業，運用美國科技使其國內高端科技能夠支持影響局勢穩定的軍事活動之必要舉措。

外媒又引述商務部聲明指，一切美國科技輸往實體清單上企業之前都要得到美國許可，而10納米或以下尖端製程基本上會被預先設定為不批准。

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