THE RICHMOND高層戶呎售逾3.75萬元破頂
2020年12月18日 19:51
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市區新盤銷量及做價均見理想。恒基地產(00012)旗下西半山羅便臣道THE RICHMOND，剛售出28樓B單位，實用面積462方呎，成交價逾1,734.63萬港元，呎價37,546元，無論呎價及售價均創項目新高。據悉，買家為香港人。該盤至今累售80伙，佔可售單位92%，套現逾6.83億元。
同系尖沙咀本木周五(18日)再售出3伙，包括兩伙一房及1伙兩房戶，套現近3,400萬元，買家均來自九龍區。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對該盤銷情滿意，單是本周已暫錄7宗成交，其中兩伙更為特色戶。項目至今累售113伙，標準兩房戶已沽清，套現約11.1億元。
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