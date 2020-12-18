THE RICHMOND高層戶呎售逾3.75萬元破頂

同系尖沙咀本木周五(18日)再售出3伙，包括兩伙一房及1伙兩房戶，套現近3,400萬元，買家均來自九龍區。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對該盤銷情滿意，單是本周已暫錄7宗成交，其中兩伙更為特色戶。項目至今累售113伙，標準兩房戶已沽清，套現約11.1億元。

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