新盤UPDATES：假期臨近　發展商推盤步伐明顯減慢

疫情仍未過去，加上聖誕節等臨近，發展商推盤步伐明顯減慢。而市場上購買力仍繼續流入各區銷售中一手盤，並不乏高價及大額交易。

●西半山THE RICHMOND高層戶呎售逾3.75萬元破頂

同系尖沙咀本木周五(18日)再售出3伙，包括兩伙一房及1伙兩房戶，套現近3,400萬元，買家均來自九龍區。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對該盤銷情滿意，單是本周已暫錄7宗成交，其中兩伙更為特色戶。項目至今累售113伙，標準兩房戶已沽清，套現約11.1億元。同時上載新銷售安排，推出2樓A2室兩房特色戶招標，單位實用面積490方呎，連157方呎平台，下周二截標。

●啟德MONACO因應疫情發展籌備開盤

各大發展商積極籌備新一輪開盤大計。會德豐地產旗下啟德新盤MONACO，早前已獲批預售樓花同意書，樓書及示範單位等正在準備中，惟集團正密切留意新冠肺炎疫情的最新發展，將因應情況考慮推出時間。項目提供399個單位，間隔由開放式至3房不等，實用面積約280至760方呎。

為了讓有興趣人士及地產代理等，對該區及項目作出更深入了解，公司特別夥拍美聯開設樓盤專門店。

美聯住宅部營運總監張子存指出，市區新盤向來需求大，綜合一手銷售資訊網資料，過去數年啟德區內私樓新盤合共提供6,142伙，迄今暫已售出約5,433伙，售出率高達約88%，反映區內一手購買力強勁。

●Grand YOHO第1期高層大戶終止買賣

●富豪‧山峯低層大宅2750萬沽 呎價逾1.7萬元

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於12月連錄成交，證明買家長遠看好香港樓市。該盤於年初至今合共套現接近16億元，銷情理想，希望明年保持理想銷售成績。

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