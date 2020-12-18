中美科技戰：華為期待在埃塞俄比亞拓展業務

外國傳媒報道，隨着埃塞俄比亞開放其電訊行業，華為做好準備在這個東非經濟體獲得更多業務。

華為負責撒哈拉以南非洲22個國家公共關係的主管Loise Tamalgo在科特迪瓦的經濟首都阿比讓接受採訪說：「埃塞俄比亞正在崛起，未來將變得愈來愈重要」。他表示，華為很可能將一個覆蓋約5個國家的地區辦事處從剛果遷至埃塞俄比亞。華為目前僅在埃塞俄比亞設有一個國家辦事處。

他說：「我們的策略非常簡單。」華為計劃利用其作為埃塞俄比亞國有壟斷企業Ethio Telecom的主要供應商的地位來獲得在該國的機會。

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