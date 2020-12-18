樓價UPDATES：將軍澳緻藍天累減160萬元易手

整體樓市氣氛回落，業主接受現實，劈價出貨，將軍澳緻藍天套四房單位，7月初開始放售，累減160萬元後，最終以1,220萬元轉手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山寶瑜閣中低層單位，實用面積約570方呎，三房連工人套間隔，放盤約半年，開價1,100萬元，經議價後減價115萬元或約10.4%，終以985萬元以交吉形式沽出，實用呎價約17,281元，屋苑12月錄兩宗二手買賣，現時有約3個單位放售，叫價由1,200萬元起。

●北角半山賽西湖大廈5座低層A室，實用面積1,297方呎，套三房間隔，望園景，獲區外換樓客以2,830萬元承接，實用呎價21,820元，原業主於2000年1月以818萬元購入上址投資，持貨近21年至今沽貨，帳面獲利2,012萬元，單位期內升值2.5倍。

●北角富景閣中層E室，實用面積274方呎，一房間隔，望山景，獲區外首置上車客以約480萬元承接，實用呎價17,518元，原業主於2016年9月購入上述單位自住，當時作價380萬元，持貨4年至今，轉手帳面獲利100萬元，單位期內升值26%。

●鰂魚涌南豐新邨12月暫錄得3宗買賣，平均實用呎價17,323元，其中2座低層F室，實用面積391方呎，兩房間隔，叫價660萬元，原業主睇淡後市，放盤24小時內即減至650萬元易手，實用呎價16,624元。

●西灣河嘉亨灣1座極高層F室，實用面積499方呎，兩房間隔，享海景，以1,180萬元易手，實用呎價23,647元，上星期同類型單位曾以1,123萬元成交，是次做價高出57萬元，原業主於2017年以880萬元買入，持貨3年帳面獲利300萬元，單位升值34%。

●筲箕灣居屋東駿苑B座低層1室，實用面積約546方呎，原業主於已補價自由市場叫價約608萬元，議價後以約598萬元易手，實用呎價約10,952元，新買買家為同區上車客，購入單位自用。

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九龍區

●將軍澳緻藍天3座右翼低層B室，實用面積約953方呎，套四房連士多房間隔，享海景，今年7月初開始放售，叫價1,380萬元，其後多次減價，最終於日前以1,220萬元易手，大幅減價160萬元或12%，實用呎價約12,802元，屋苑12月累錄約4宗二手成交，平均實用呎價約13,742元，現時約有101個放盤，同類型單位最低入場價由1,330萬元起。

●將軍澳領峯7座右翼高層A室，實用面積680方呎，套三房間隔，最初叫價910萬元，現降價40萬元，以870萬元易手，實用呎價12,794元，新買家為同區換樓客，議價後即拍板入市自用，原業主於2015年6月以600萬元購入，持貨5年半沽貨帳面獲利270萬元，單位升值45%。

●牛頭角淘大花園12月暫錄6宗買賣，包括E座高層8室，實用面積375方呎，兩房間隔，由於入場門檻較低，吸引睇樓一周之外區客承接自住，成交價550萬元，較原叫價585萬元，議減35萬，減幅約6%，實用呎價14,667元。

●鑽石山星河明居E座低層7室，實用面積517方呎，三房間隔，獲一直居於同區換樓客承接，成交價838萬元，實用呎價16,209元，原業主於2010年6月以約352萬元購得，是次轉手帳面獲利486萬元，升值近1.4倍。

●紅磡黃埔花園12期6座低層A室，套三房連多用途房間隔，實用面積約729方呎，以約1,000萬元放盤約半小時，即吸引區內客洽詢，最終零議價下成交，實用呎價約13,717元，新買家為區內客，心儀黃埔花園12期大單位多時，不過由於市場甚少放盤，故一直等待時機入市。

●西南九龍浪澄灣6座中層B室，套三房間隔，望海景，實用面積約763方呎，3個月前以約35,000元放租，至11月舊租客遷出後開放睇樓，議價後減價5,000元或約14%，以30,000元租出，實用呎租約39.3元，新租客為外籍家庭同屋苑客，由於原本租住的單位不能續租，睇樓1次即決定承租上址。

●荔枝角美孚新邨12月暫錄19宗買賣，平均實用呎價13,847元，其中4期百老匯街101號中層C室，實用面積561方呎，原則兩房間隔，望園景，10月中開價798萬元，見大市受疫情影響，交投放慢，近日降價至758萬元即獲洽購，議價後最終以758萬元獲承接，實用呎價13,512元。

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新界區

●西貢下洋村單號屋全幢，四房兩廳間隔，享山景，連天台約700方呎，原先叫價1,850萬元，減價150萬元，最終以1,700萬元成交。

●馬鞍山嵐岸5座高層D室，實用面積523方呎，兩房兩廳間隔，零議價下780萬元沽出，實用呎價14,914元，原業主於2012年2月購入上址，當時作價385萬元，持貨近9年至今沽售，帳面獲利395萬元，單位期內升值逾1倍。

●馬鞍山迎海．星灣18座高層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，開價約830萬元，議價後以823.8萬元易手，實用呎價16,542元，原業主於2014年以552萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利約271.8萬元離場，單位升值約49.2%。

●大圍金獅花園1期E座中層4室，實用面積266方呎，兩房間隔，議價後以445萬元易手，實用呎價16,729元，原業主則於2017年以352萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利93萬元離場，單位升值約26.4%。

●沙田帝堡城2座高層C室，實用面積780方呎，套三房間隔，放盤2個半月，原先叫價1,180萬元，累減180萬元至1,000萬元成交，實用呎價12,821元，原業主於2014年1月購入上址，當時作價714萬元，持貨至今沽售帳面獲利286萬元，單位近7年升值約40%。

●大埔美豐花園B座高層5室，實用面積293方呎，兩房間隔，望街景，原開價490萬元，放盤1個月，減價12萬元，減幅2.4%，獲用家以478萬元承接，實用呎價16,314元，原業主於2015年10月購入上址，當時作價379萬元，持貨5年至今沽售帳面獲利99萬元，單位期內升值約26%。

●元朗加州豪園12月暫錄2宗買賣，包括維狄雅徑單號屋，實用面積約1,347方呎，議價後終以1,600萬元成交，實用呎價約11,878元，原業主於2014年1月以約1,200萬元購入，是次轉售帳面獲利約400萬元，期內物業升值約33.3%。

●元朗朗晴居13座高層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，原業主叫價約690萬元放售，吸引上車客洽購，經數度議價後，終以670萬元成交，實用呎價約11,693元，新買家為區內客，有感低息環境持續，加上疫情下業主議價空間擴大，考慮不久即決定承接。

●屯門豐連1座中層H室，實用面積302方呎，一房一廳間隔，減租500元後，新租客見屋苑鄰近工作地點，可節省往返時間，決定以月租10,500元租入，實用呎租34.8元，如以業主於2016年以約266.7萬元的購入價計算，租金回報率高達4.7厘。

●屯門康麗花園2座高層H室，實用面積362方呎，兩房間隔，叫價520萬元，減價20萬元，即獲買家以500萬元承接，實用呎價13,812元，新買家為上車客，日前新居屋攪珠結果公布，見未有抽中前籌，立即回流二手市場覓盤入市。

●青衣盈翠半島3A座高層A室，實用面積約769呎，套三房連儲物室間隔，望海景，今年8月開始放盤，原叫價1,500萬元，經議價後減價71.2萬元或約4.7%，至近日以1,428.8萬元沽出，實用呎價約18,580元，屋苑12月暫錄約4宗二手買賣，現時約有55個放盤，最低入場價由799萬元起。

●馬灣珀麗灣12月僅4宗買賣，較上月跌60%，其中21座中層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，9月放盤叫價660萬元，減價75萬元或11%，新近以585萬元沽出，實用呎價11,939元，新買家為首置人士，見上址議幅較大，減價後樓價低於600萬元，立即承接。

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