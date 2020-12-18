【悲情樓市】新界樓市重災　爾巒特色戶「啃辣」蝕80萬

第四波疫情來襲，二手樓價即時回落。代理行一份反映主要屋苑樓價走勢的指數，按周下挫0.68%，當中以上車盤供應為主的新界跌幅最明顯，其中新界西下調高達2.71%。業主趕移民，元朗爾巒兩房特色戶劈價至僅633萬元沽，原業主帳面蝕讓之餘，要再付辣招稅，共損失逾80萬元離場。

上述中原城市領先指數最新報176.54點，上升僅一周又回落，而大型屋苑及中小型單位指數都分別跌0.89%及0.83%，本周3大整體指數齊跌，反映第四波疫情後首周市況。

分區指數方面，新界西跌勢最「慘烈」，最新跌至161.26點，創34周新低，跌幅為9周最大，而新界東同期下瀉約1.79%至189.27點，跌幅亦為5周最多。相反，市區表現較平穩，九龍樓價指數僅跌0.5%，港島更錄0.75%升幅。

疫情下業主叫價態度回軟，令近日樓價加快回落。中原林曉丹稱，上述爾巒8座低層連平台單位，實用面積450方呎，原業主於2018年5月才以650萬元買入，因即將移民，開價640萬元放盤，減價7萬元沽出，呎價14,067元，特色戶做價低於標準戶，原業主帳面蝕17萬元，持貨不足3年，另需付10%，即約63.3萬元的額外印花稅。

其他地區同時湧現平價成交。香港置業劉浩勤指，將軍澳新寶城5座中層兩房戶，實用面積434方呎，9月開始放盤，累減四口價合共約56.7萬元後，以663.3萬元沽出，呎價15,283元，低市價約4%。

鰂魚涌南豐新邨樓價再錄低於「7球」成交。中原袁廣達透露，該屋苑2座低層F室兩房戶，原業主睇淡後市，放盤24小時內，減價共10萬元，以650萬元易手，呎價16,624元，低市價5至8%。該行莊劍嵐指，同區太古城太湖閣中層F室，累減137萬元，僅售913萬元，呎價16,752元。

此外，銀主盤數目繼續增加。代理資料顯示，周五單日市場再增至少6個銀主或財務機構物業放盤，12月至今累增約20個。新增放盤都以豪宅單位為主，開價由507萬元起。其中九龍塘又一村花園一幢洋房，開價高達5,250萬元。據了解，該單位原業主曾於多個地區持有住宅物業。

●二手預約睇樓量連跌四周後回升

近期二手樓業主擴大議價幅度，拖累樓價回落，吸引買家四出「搵盤」。利嘉閣表示，周未兩日全港50個指標屋苑共錄1,155組預約睇樓，按周回升0.9%，終止4星期連跌的局面。

若按地區劃分，以港島區升幅最大，8個屋苑同期錄210組預約睇樓，按周回升5%。該行林敏指出，低息環境持續，用家趁假期出動撈底「執平貨」，帶動西灣河嘉亨灣預約量上升，周末期間暫錄約25組，按周升約25%。另鴨脷洲海怡半島預約睇樓量，同期漲14%至約40組。

區內特色戶則獲追捧。消息稱，鰂魚涌康怡花園A座複式戶，實用面積1,104方呎，由老牌家族持有，曾開價2,380萬元放售，8月已降價至2,280萬元，市傳早前以買賣公司形式轉手，售價逾2,100萬元，創屋苑新指標。據了解，上址現時以每月4.5萬元放租。

此外，九龍21個屋苑周末暫錄450組預約睇樓，按周微升1.1%。其中茶果嶺麗港城錄35組，按周多17%，同期荔枝角美孚新邨亦增13%，暫錄45組。相反，新界21個屋苑周末暫共錄495組預約睇樓，按周少1%。

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