英央行官員：經濟或需實施負利率才能全面復甦

外國傳媒報道，英倫銀行(即英國央行)貨幣政策委員Gertjan Vlieghe表示，英國央行應準備好增加貨幣刺激政策，包括負利率來促成經濟從大流行病的全面復甦。

他周五(18日)表示，儘管疫苗推出可能意味着當前的措施足以克服此次疫情危機，但就業和投資受到打擊，以及需要應對英國脫歐的影響，「不管是否能達成貿易協議」，可能意味着經濟復甦勢頭會比預期要早的熄火。他說：「如果我們只回到接近疫情前的位置，而不是實現完全復甦，那還不夠好。」

他並指出，如果市場很平靜，但需求疲弱到需要英國央行再次出台刺激，則「合併實施量化寬鬆和可能的降息將是需要的」。

Vlieghe講話後，英鎊下跌，英國債券價格擴大漲幅，與之走勢相反的10年期國債孳息下跌0.04厘，至0.25厘。與此同時，貨幣市場對英國央行進一步放鬆政策的預期時間提前，並預計央行在2022年3月降息至零。

他表示：「一旦我們談論增加經濟刺激，如果不實施負利率，那我們可以採取的降息幅度就很小。最終導致適得其反的風險很低，因此，如果我們發現需要更多刺激政策，那就是我願意承擔的風險。」

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