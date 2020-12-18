損失達09年金融海嘯10倍！全球旅遊業回落至30年前水平

外國傳媒報道，疫情導致旅遊相關產業損失慘重。據聯合國旗下的世界旅遊組織(UNWTO)數據，今年首10個月國際旅客抵達人數按年慘跌72%，創1990年以來首見的低位。

該組織指出，全球各目的地的國際旅客人數按年足足少了9億人次，產業整體損失高達9,350億美元(約7.29萬億港元)，這金額較2009年全球金融海嘯還要高10倍！

UNWTO秘書長指出，自疫情危機爆發以來，該組織提供各國政府和業者的資料，顯示疫情對全球旅遊產生前所未見的衝擊，「儘管疫苗問世的消息提升旅遊信心，但要邁向復甦仍有一段長路。」

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