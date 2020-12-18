多數美國人拖到「超級星期六」才消費　物流業壓力倍增

外國媒體報道，聖誕節前一向是美國的購物旺季，但僅管零售商鼓勵消費者盡早購物，但今年多數人打算拖到「超級星期六」，亦即是聖誕節前最後一個周六才做最後採購衝刺。

根據全美零售聯合會(NRF)的調查顯示，超過1.5億美國人準備拖到「超級星期六」才出手購物，人數多於去年的1.478億，加上疫情關係網購比例將激增，料給物流業帶來更大壓力。

NRF的指出，上述數據涵蓋上實體門市及網購，這個數字是自NRF2016年起做「超級星期六」購物統計以來的次高。去年的「超級星期六」離聖誕節僅短短4天，今年與聖誕節相隔近1周時間。

調查另發現，今年擬在「超級星期六」購物的消費者，超過4成只想網上購物，避免在商場和商店人擠人。

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