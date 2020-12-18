夜市UPDATES：美股早市尋底　港股夜期低水

美國即將可採用第二款新冠肺炎疫苗，惟未能驅動股市上揚，道指目前報30,190點，跌112點；標指報3,704點，跌17點；納指報12,725點，跌38點或0.3%。港股期指夜市報26,478點，跌21點，低水21點。

美國國會議員仍在討論新一輪抗疫紓困刺激方案，周四美股三大股指均創歷史最高收市紀錄。然而美國利普樂金融集團首席市場策略師Ryan Detrick表示，市場情緒有些失控，但我內心有個反對的聲音，也許應該在消息公佈時趁機賣出了。

美國總統特朗普周五在社交媒體上宣布「Moderna疫苗以壓倒性優勢獲得批准，將立刻開始分發。」不過美國食品藥品監督管理局(FDA)發言人表示，Moderna的新冠疫苗還沒有獲得授權，緊急使用授權(EUA)還在審核之中。

【22:30】市場觀望美國財政刺激方案談判進展之際，中美關係再惹疑慮，美股3大指數早段齊創新高後轉為反覆，道指曾升40點，至30,343點；納指升45點，至12,809點；標指升4點，至3,726點。不過，道指和標指之後轉跌。

星級分析員Tom Lee預期，美股明年又是強勁的一年，但上半年首先要經歷約10%的回調。他預期標指今年底收於3,800點，明年上半年回落至3,500點，最終於明年底反彈至4,300點。外電調查則顯示，受訪市場策略員給予標指明年平均目標為4,056點。

藥廠莫德納(Moderna)的新冠疫苗獲美國食品及藥物管理局開綠燈，最快日內批出緊急使用授權，股價早段跌3%至139.65美元。

聯邦快遞(FedEx)截至11月底止第2財季盈利按年增長逾一倍至12.3億美元，或每股4.55美元，收入203億美元，均勝市場預期，但稱前景不明朗及成本上升，未有提供全年盈利預測，拖累股價早段挫3.5%至282美元。

全球餐廳、酒吧、戲院和體育館等銷售飲料的場地紛紛關閉下，汽水巨頭可口可樂面對銷售下滑的打擊，宣布裁減全球2,200個職位，包括1,200個美國職位。於今年初時，該公司全球員工總數約8.6萬。可口可樂股價早段升0.17%至53.18美元。

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