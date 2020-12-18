台積電發債籌50億　極低息擴5納米產能

台積電公告，預計發行185億元無擔保普通公司債，其中5年期的甲類發行金額為19億元，固定年利率0.36厘；7年期的乙類發行金額102億元，固定年利率0.41厘；10年期的丙類發行金額64億元，固定年利率0.45厘。這是台積電今年第7期無擔保普通公司債。

台灣傳媒指出，因應晶圓18廠(位於台南的5納米製程廠房)建廠及擴產需求，台積電上半年已發行600億元無擔保普通公司債，下半年發行139億元無擔保普通公司債，並發行10億美元無擔保美元公司債。此外，台積電還發行120億元無擔保普通公司債，用於綠色建築及綠色環保相關資本支出。

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