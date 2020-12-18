新股專輯：李氏大藥廠旗下眼科藥企遞表上市

該公司為尚未有盈利或收入生物科技企業，目前有23種候選藥物，其中用於治療乾眼症的環孢素A眼凝膠，正在中國進行三期臨床試驗，預計於2021年第四季度完成該試驗，並計劃於2022年上半年前向中國國家藥監局提交新藥申請。

截止2020年首9個月，該公司虧損按年擴大至5.75億元人民幣(下同)，2019年同期蝕9,014.2萬元，研發開支則按年減少26.8%至5,471.9萬元。期內錄得銀行利息收入及政府補助共221.5萬元，按年增加35.39%。

集資所得將用於核心產品的臨床開發及商業化；為研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金；擴張位於南沙的頂級生產設施的生產線；為業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金；營運資金及其他一般企業用途。

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