糧食危機！阿根廷罷工兼需求旺　芝加哥大豆期貨6年新高

外國傳媒報道，美國芝加哥大豆期貨周四(17日)收市升破12美元關口後，周五(18日)繼續大漲，盤中一度改寫逾6年新高，原因是阿根廷罷工活動及乾燥氣候加深了供給憂慮，以及全球對美國大豆的需求強勁。

芝加哥期貨交易所大豆3月期貨價格周五一度漲1.29％，報每蒲式耳12.21美元，改寫2014年6月來最高紀錄，本周已累漲逾4%，將創一個月最大漲幅，凸顯在全球需求旺盛之際，阿根廷的氣候與勞資衝突加劇了供應不足的擔憂。

阿根廷穀物檢查員及工人因不滿薪金而展開罷工，已導致該國大豆出貨量銳減。當地工會說，加工商已一致同意將罷工再延長24小時，與此同時，阿根廷的作物產量正受乾旱威脅。

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