【產經評論】廢官人禍超天災　經濟冰封年難過

今年首11個月，香港破產申請宗數累計接近8,000宗，單計11月的破產申請宗數按月就大增18%，反映疫情一波接一波，經濟尋底，企業捱不住，更多打工仔加入失業大軍，即使有工開也或多或少陷入財困危機。香港淪落至此，就因一班廢官抗疫失策，還要三催四請才去推新一輪紓困，足見人禍比天災為害更甚。長此下去，經濟只怕衰到「寸草不生」！

本地11月破產申請宗數上升實不令人意外，皆因港府保就業計劃臨屆滿，不少企業眼見商業景氣持續低迷，港府救命糧草話斷就斷，哀莫大於心死，索性關門了結。隨着12月疫情更甚，政府繼續倒行逆施、毫不急市民所急，相信未來數月破產申請宗數只會續升。

事實上，眼前第四波疫情嚴峻，大小商戶期盼的聖誕、新年，甚至農曆新年消費旺季無法實現，市道水盡鵝飛，企業倒閉與失業率惡化幾可肯定無可避免。早在保就業計劃完結前，各界已擔心年尾將現大規模裁員潮，敦促港府研推持續性紓困措施，並研究失業保障制度，可惜「離地」的港府大員竟多次明示「救市好肉赤」，懶理市民赤貧。

環顧全球，各主要經濟體政府這兩個月無不在加緊防範年關前後的經濟危機，主動發債維持市場流動性充裕及作好各項紓困，協助企業和穩就業，偏偏港府大員在有財政儲備下仍強調「睇餸食飯」，無不令人百思不得其解！經多番催促下才勉強落實推第四輪防疫抗疫基金支援受重創行業，施捨救命草，實在本末倒置！若不是政府抗疫失策，業界又怎會被迫停業？

香港經濟經歷這兩年的中美貿易戰、去年的社會動盪，以及今年的新冠肺炎疫情，當前景氣之差，百業之困，實在不言而喻，大量企業和打工仔無飯開等救濟，此時的儲備本該善用於應急濟民，偏偏官員只按本子辦事，判斷和應變能力水平之低劣，有目共睹。

一地政府之效能，關係到投資信心，也關係到人民福祉。災劫連連，香港的競爭力每況愈下，「老本」已敗剩無幾。中層以上有條件的人，移民的移民；留下的基層，安居樂業都成問題，家庭生育率趨跌難止、移民人口又減，勢加深人口老化，商業景氣差加上長期超低息環境，未來的退休族必難安寢。

建設耗時逾百年，破壞卻只須兩三年，疫情將人禍盡露無遺。如今香港經濟獨靠中資支撐金融業，可金融市場亦有升跌周期，全球資產泡沫爆破正在倒數，只怕港人更多苦日子還在後頭！

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