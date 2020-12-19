東方日報B2：美指華「軍民融合」套取高科技 趕絕中芯
2020年12月19日 00:15
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肩負中國晶片供應自主重任的中芯國際(00981)過去多番強調產品只是民用、與軍方毫不相干，不但未能令美國政府釋疑，迎來的打壓反不斷加碼。美國商務部周五更將中芯列入實體清單，毫不諱言這是因為中國政府推動「軍民融合」，美國政府「不許美國科技幫助一個愈益好戰的對手(An Increasingly Belligerent Adversary)進行軍事建設」！
閱遍美國商務部的新聞稿，被開名的實體只有中芯，可見其在美國政府、尤其是下台前全速「玩嘢」的總統特朗普眼中「地位崇隆」。英媒周五(18日)下午已報道把中芯列入貿易黑名單的消息，拖累中芯股價以近全日低位的19.86元收市，瀉5.2%。
美國商務部長羅斯指，以中芯與軍工產業的糾葛、北京積極運用國家主導的補貼及其「軍民融合」方針，中芯「完美地反映」中國利用美國科技支持軍事現代化的風險。實體清單乃防止中國透過中芯利用美國科技，讓其國內高端科技支持軍事活動令局勢不穩之舉措。
該部又指，中芯被列入實體清單後，某些美國技術的供應商出貨給中芯前，要先獲許可，而10納米或以下尖端製程所需的專用技術，預先當成全部不批，以免中國推動「軍民融合」。據美媒引述官員指，不讓中芯造出用於無人機、軍機及裝甲(Exoskeletons)等的尖端晶片。
這次跟中芯「陪葬」的還有超過60家實體，商務部的新聞稿沒有說明是否如英媒之前所講「幾乎都是中國企業」，但指它們包括讓中國侵犯人權、支持軍事現代化、「非法」申索南中國海主權的實體、以源自美國的物品支援解放軍之計劃的實體，以及參與竊取美國貿易機密的實體或個人。
中芯本周早前已驚傳，聯合首席執行官梁孟松因不滿人事安排悲憤交加地辭職。被列入貿易黑名單後，中芯恐無法再取得美國的晶片生產儀器，屆時擴產接單也成問題，遑論闖先進製程。
其原因主要是生產晶片需經過幾百道工序，其中讓晶片元件成形的刻蝕設備及監測生產良率的儀器，掌握在美企應用材料(Applied Materials)、泛林集團(Lam Research)和科磊(KLA)手中。而晶片上刻有數以十億計的元件，工藝要求嚴苛，業界指，就算中國有能與美國並肩的生產儀器，代工廠也不能一時三刻說改用就改用。
中芯會否像中興通訊(00763)兩年前因為美國打壓而陷於「休克」？市場早已流傳，中芯近來從歐美和日本供應商採購的設備已超出今年所需，包括用於維持設備運作的相關耗材。中芯今年刊發的4則公告曾披露，其於去年2月至今年3月期間，向應材及泛林購入產品總值，相當於6月底時「物業、廠房及設備」資產約23%。
另華虹半導體(01347)股價周五下午曾漲7.97%，觸及48.05元上市新高；收市仍升6.29%，報47.3元。內地周四宣布130納米或以下製程的晶片廠10年內可享不同期限免稅及半稅優惠，但從時間來看，華虹「破頂」似是市場炒作該公司與中芯一樣產能以8吋晶圓為主，可望接到中芯客戶的轉單。
惟英媒上月初引述消息報道，華為正籌備於上海打造不用美國技術的晶片廠，交由華虹母公司華虹集團做主要股東、並有上海市政府撐腰的上海集成電路研發中心去營運。
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