東方日報B2：美指華「軍民融合」套取高科技　趕絕中芯

閱遍美國商務部的新聞稿，被開名的實體只有中芯，可見其在美國政府、尤其是下台前全速「玩嘢」的總統特朗普眼中「地位崇隆」。英媒周五(18日)下午已報道把中芯列入貿易黑名單的消息，拖累中芯股價以近全日低位的19.86元收市，瀉5.2%。

美國商務部長羅斯指，以中芯與軍工產業的糾葛、北京積極運用國家主導的補貼及其「軍民融合」方針，中芯「完美地反映」中國利用美國科技支持軍事現代化的風險。實體清單乃防止中國透過中芯利用美國科技，讓其國內高端科技支持軍事活動令局勢不穩之舉措。

該部又指，中芯被列入實體清單後，某些美國技術的供應商出貨給中芯前，要先獲許可，而10納米或以下尖端製程所需的專用技術，預先當成全部不批，以免中國推動「軍民融合」。據美媒引述官員指，不讓中芯造出用於無人機、軍機及裝甲(Exoskeletons)等的尖端晶片。

這次跟中芯「陪葬」的還有超過60家實體，商務部的新聞稿沒有說明是否如英媒之前所講「幾乎都是中國企業」，但指它們包括讓中國侵犯人權、支持軍事現代化、「非法」申索南中國海主權的實體、以源自美國的物品支援解放軍之計劃的實體，以及參與竊取美國貿易機密的實體或個人。

中芯本周早前已驚傳，聯合首席執行官梁孟松因不滿人事安排悲憤交加地辭職。被列入貿易黑名單後，中芯恐無法再取得美國的晶片生產儀器，屆時擴產接單也成問題，遑論闖先進製程。

其原因主要是生產晶片需經過幾百道工序，其中讓晶片元件成形的刻蝕設備及監測生產良率的儀器，掌握在美企應用材料(Applied Materials)、泛林集團(Lam Research)和科磊(KLA)手中。而晶片上刻有數以十億計的元件，工藝要求嚴苛，業界指，就算中國有能與美國並肩的生產儀器，代工廠也不能一時三刻說改用就改用。

惟英媒上月初引述消息報道，華為正籌備於上海打造不用美國技術的晶片廠，交由華虹母公司華虹集團做主要股東、並有上海市政府撐腰的上海集成電路研發中心去營運。

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