歐股收市受挫　Vivendi升逾2%

歐洲股市周五(18日)受壓，英國富時100指數收報6,529點，跌21點或0.33%；法國CAC指數收報5,527點，跌21點或0.39%；德國DAX指數收報13,630點，跌36點或0.27%。

Rayban母公司EssilorLuxottica表示，受惠於下半年業務復甦，集團將宣布中期息，股價全日升0.58%。

英國電訊(BT)的網絡部門Openreach承諾明年將增加5,300個新職位，以加速寬頻業務升級。英國電信股價收跌2.35%。

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