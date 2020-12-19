紐約期金全周升2.5%　仍受制於1900美元關

美元回穩，國際金價周五(18日)微跌。紐約2月期金收報每安士1,888.9美元，跌0.1%，全周累計仍升約2.5%。美匯指數報90.04，升0.24%。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示，投資者關注美國新一輪刺激方案的談判，任何正面的消息均將對金價有利。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，相信聯儲局將保持寬鬆，加上疫情持續升溫，意味到刺激措施更加有望出台。

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