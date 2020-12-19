紐約期油直撲50美元關　創9個月新高

國際油價周五(18日)上漲，紐約1月期油收報每桶49.1美元，升74美仙或1.53%，創自2月25日以來收市新高；布蘭特2月期油收報每桶52.26美元，升76美仙或1.47%。

全星期計，紐約期油累升5.43%，連續7周上揚；布蘭特期油累升4.58%。

投資公司Tortoise資產組合經理Rob Thummel表示，美國國會愈來愈大機會就紓困措施達成協議，其有望刺激經濟並推動原油需求向上；加上疫苗正開始在各地接種，對油市亦有利好作用。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020